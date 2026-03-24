Quasi il 60% degli italiani si sono recati alle urne ma per conoscere l’esito del voto referendario sulla giustizia non hanno scelto in massa, come accade per i grandi eventi, la prima rete del servizio pubblico. A volare sono stati gli ascolti di La7 con un tris di record per Enrico Mentana, Lilli Gruber e Diego Bianchi. Con ascolti molto tiepidi per Rete 4 e per gli speciali Rai, con una copertura ridotta su Rai1. LA MARATONA MENTANA BATTE IL TG1. RECORD PER OTTO E MEZZO (TRA GLI OSPITI MARCO TRAVAGLIO). L’ormai famosa Maratona Mentana, in onda dalle 14.46 alle 19.52, ha ottenuto numeri record con ben 1.543.000 spettatori e il 12,9% di share. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ascolti tv referendum, La7 ‘pigliatutto’: Mentana, Gruber e Bianchi tris da record. RaiUno non modifica la sua programmazione, lo speciale del Tg2 fa flop

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