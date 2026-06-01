La programmazione di Rai prevede uno speciale della trasmissione “La Volta Buona” l’1 e il 2 giugno, con modifiche alle consuete programmazioni. Questi giorni coincidono con il ponte del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, che porta a una sospensione delle normali trasmissioni e a variazioni nel palinsesto. La giornata del 2 giugno è generalmente dedicata a eventi commemorativi, mentre le trasmissioni quotidiane vengono ridotte o sostituite con contenuti speciali.

Quello dell ‘1 e del 2 giugno rappresenta uno dei ponti più attesi dell’anno. La Festa della Repubblica offre a molti italiani qualche giorno di pausa e, allo stesso tempo, segna simbolicamente l’inizio della stagione estiva. Anche in televisione questo periodo coincide spesso con i primi movimenti nei palinsesti, tra programmi che si prendono una pausa, orari che cambiano e appuntamenti speciali pensati per accompagnare il pubblico verso i mesi più caldi. Un esempio è Caterina Balivo che, nelle giornate dell’1 e del 2 giugno, lascia spazio a due puntate speciali de La Volta Buona. “La Volta Buona”, puntate speciali l’1 e il 2 giugno. Per il ponte della Festa della Repubblica, La Volta Buona cambia formula e propone due appuntamenti speciali dedicati ai momenti più significativi della stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona va in onda “speciale” l’1 e il 2 giugno: cosa cambia nella programmazione Rai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Saddam Hussein : Les coulisses sombres du procès qui a marqué l'Histoire | Documentaire AT

Notizie e thread social correlati

Terminano Amici e Uomini e Donne: come cambia la programmazione e cosa va in ondaTerminano le stagioni di Amici 25 e Uomini e Donne, segnando una modifica nella programmazione di Canale 5.

Leggi anche: “La volta buona” accorciata per lo speciale Referendum: cosa cambia oggi su Rai1

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Puntata del 27/05/2026 - Video; La volta buona - articolo - Rai.it; La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 25 al 29 maggio 2026; La vita in diretta e La volta buona cambiano orario da oggi 25 maggio: la programmazione.

‘La Volta Buona’, gli ospiti da lunedì 1 a venerdì 5 giugno x.com

Cerco un JRPG con una buona narrazione drammatica. reddit

La volta buona, salta la diretta di oggi 1 giugno: la decisione di Caterina BalivoIl programma simbolo del daytime pomeridiano di Rai 1 lascerà spazio alla prima di due puntate speciali dedicate al meglio dello show: quando torna in onda ... libero.it

La Volta Buona, pagelle 28 maggio: la verità sulle foto di Belen in ospedale (10), la multa di Mogol (8)Tra emozioni, confessioni e dibattiti accesi, la puntata de La Volta Buona del 28 maggio è stata dominata dal caso Belen Rodriguez ... dilei.it