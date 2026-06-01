La famiglia Beckham ha trascorso alcuni giorni a Ibiza, navigando su uno yacht di lusso. Hanno fatto tuffi nelle calette, osservato i tramonti e condiviso momenti di relax. La vacanza è iniziata con i figli e i genitori che si sono spostati tra le spiagge dell’isola. Non ci sono altre informazioni sui dettagli del soggiorno o su eventuali spostamenti successivi.

Per i Beckham è iniziata ufficialmente la stagione estiva: David, Victoria e i figli Romeo, Cruz e Harper hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza, rilassandosi a bordo di uno yacht extra lusso tra brindisi al tramonto e gite nelle calette. I Beckham in vacanza a Ibiza. La famiglia è arrivata alle Baleari la scorsa settimana per trascorrere un fine settimana all’insegna del divertimento: «Buon Weekend! », ha scritto Lady Victoria a corredo di un carosello di foto che catturano alcuni tra i momenti più intimi e divertenti della vacanza. Ci sono David e Romeo che prendono il sole su una piattaforma, entrambi sorridenti, e poi Harper avvolta in una coperta che fa la linguaccia alla fotocamera, i Beckham che posano a bordo al tramonto, sullo sfondo le meraviglia di Ibiza. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La vacanza dei Beckham a Ibiza: tuffi, tramonti e pensieri sull’età che passa

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