La svolta britannica della Roma | Gasperini cancella la montagna e porta il ritiro nel tempio del rugby gallese

La Roma ha deciso di trasferire il ritiro estivo nel tempio del rugby in Galles, cancellando la tradizionale preparazione in Italia. La squadra si riunirà nel centro sportivo di Trigoria il 13 luglio, ma le sessioni di allenamento vere e proprie si terranno all’estero. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda la preparazione pre-stagionale della squadra. Nessuna altra località è stata indicata come possibile alternativa.

I motori della nuova stagione della Roma si accenderanno ufficialmente il 13 luglio nel centro sportivo di Trigoria, ma il fulcro della preparazione estiva si sposterà quest’anno oltremanica. Come rivelato dal Corriere dello Sport, la dirigenza giallorossa ha scartato le opzioni valutate in Olanda e Germania per orientarsi con decisione verso il Galles, dove la squadra rimarrà dal 30 o 31 luglio fino ai primi dieci giorni di agosto. La scelta risponde a una precisa richiesta di Gian Piero Gasperini, desideroso di misurarsi fin da subito con il ritmo e l’intensità tipici del calcio britannico. Addio definitivo alla montagna, una decisione presa anche per tutelare la privacy del gruppo e blindare i carichi di lavoro in vista del ritorno nell’Europa che conta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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GIAN PIERO GASPERINI | INTERVISTA POST ROMA-GENOA

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