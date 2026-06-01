La Summer School di Trinity per docenti di lingua inglese dal 26 al 28 agosto a Brescia | focus sullo speaking!

A Brescia dal 26 al 28 agosto prossimi si terrà la prima Summer School di Trinity College London per docenti di lingua inglese di scuole pubbliche e private e studenti universitari dal titolo: The Speaking Classroom: Practical approaches for developing meaningful communication. Il corso è acquistabile con la Carta del Docente. Trinity College London è una charity educativa ed un ente certificatore internazionale attivo in oltre 80 Paesi del mondo. Al centro della mission di Trinity vi è l’idea di trasformare la vita delle persone attraverso il potere della comunicazione. Per chi: Docenti di lingua inglese del settore pubblico e privato – provenienti dall’Italia e dall’estero – nonché insegnanti in formazione e studenti universitari. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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