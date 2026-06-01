La storia di un giovane lavoratore nell’incubo del labirinto Inps | sorge il dubbio che ci sia un disegno

Un giovane lavoratore ha raccontato di aver affrontato un percorso difficile all’interno dell’Inps, descrivendo una vera e propria odissea burocratica. La sua esperienza si inserisce in un quadro più ampio di complicazioni amministrative che, secondo alcuni, potrebbero nascondere un disegno strategico. La vicenda evidenzia le difficoltà di navigare tra pratiche e procedure, in un sistema che, un tempo, era pensato per tutelare i lavoratori e garantire loro diritti.

C’è stato un tempo in cui il lavoro era un valore per la società intera, andava tutelato e valorizzato, per questo il Parlamento se ne occupava legiferando anche per proteggere i lavoratori. Siamo agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso: anche allora c’erano imprese che fallivano o chiudevano, magari dopo aver lasciato i lavoratori senza stipendio per mesi, rilasciando acconti risibili per non dismettere la produzione. C’erano anche allora ditte che si mangiavano il Tfr (Trattamento di Fine Rapporto) dei loro dipendenti, ai quali non restavano neanche le lacrime per piangere, figurarsi i loro salari differiti. Così il Parlamento istituì un Fondo che doveva contenere le risorse necessarie perché lo Stato garantisse ai lavoratori il pagamento del Tfr, subentrando nelle cause fra loro e l’imprenditore insolvente (L. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Il Lavoro da INCUBO: Quello che Nessuno Ti Dice

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