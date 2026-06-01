La sala professori | la scuola come palcoscenico esistenziale nel film candidato all’Oscar – Recensione

Nella scena iniziale, Carla Nowak si trova davanti alla lavagna in una sala professori, mentre prepara le lezioni. È una giovane insegnante di matematica e educazione fisica, al suo primo incarico stabile. La stanza è arredata con scrivanie, scaffali pieni di libri e cartelle, e una finestra che lascia entrare luce naturale. La telecamera inquadra i dettagli di un ambiente quotidiano, simbolo del suo ingresso nel mondo della scuola.

Carla Nowak è una giovane insegnante di matematica e educazione fisica al suo primo incarico stabile. La sua classe di seconda media è un microcosmo di quell’Europa multiculturale, ideale per lei dato che è mossa da un forte senso di idealismo. Ben presto La sala professori comincia a essere teatro di una serie di furti che si verificano con sempre maggior frequenza e proprio uno dei suoi studenti risulta il principale sospettato. Ali, un ragazzino di origini turche, viene convocato e interrogato dopo essere stato trovato in possesso di diverse banconote. Carla però si rifiuta di applicare il metodo “poliziesco” e di colpevolizzare immediatamente senza prove certe a disposizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Carla Nowak, insegnante idealista, inizia il suo primo lavoro in una scuola. Quando si verifica una serie di furti nella scuola e si sospetta di uno dei suoi studenti, decide di andare a fondo della questione da sola.Sul finire adesso su Rai tre. Da non perdere su x.com

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