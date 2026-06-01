La prima volta del Partito Popolare del Nord | Lucas Casati in consiglio a Barzanò

Il Consiglio Comunale di Barzanò si prepara a sostituire Debora Piazza, dimissionaria, con Lucas Casati del Partito Popolare del Nord. La surroga rappresenta un cambiamento politico importante per il consiglio comunale e coinvolge direttamente il partito di Casati, che fa il suo debutto nel consiglio comunale della località. La procedura di nomina è prevista per le prossime settimane.

In seguito alle dimissioni di Debora Piazza, il Consiglio Comunale di Barzanò si appresta a formalizzare la surroga che segna una svolta politica per l'intera provincia. Lucas Casati, primo tra i non eletti della lista "Ieri, Oggi, Domani Barzanò" nelle consultazioni del 2021, è pronto a fare il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Lecco - Il Congresso del Partito Popolare del Nord candida Francesca Losi a sindaco della città

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