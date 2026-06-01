La Prefettura di Rimini porta in cattedra i giovani di On The Road
Per una volta non sono stati gli adulti a spiegare ai giovani che cosa significhino legalità, sicurezza, responsabilità e rispetto delle regole. A raccontarlo sono stati direttamente altri ragazzi. È questo il significato dell’incontro promosso dalla Prefettura di Rimini e fortemente voluto dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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