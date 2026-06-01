Per una volta non sono stati gli adulti a spiegare ai giovani che cosa significhino legalità, sicurezza, responsabilità e rispetto delle regole. A raccontarlo sono stati direttamente altri ragazzi. È questo il significato dell’incontro promosso dalla Prefettura di Rimini e fortemente voluto dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Progetto on the road. Trentacinque giovani a lezione di primo soccorsoA Lecco, 35 giovani e giovanissimi hanno partecipato a un progetto itinerante dedicato all’apprendimento delle tecniche di primo soccorso.

Temi più discussi: La Prefettura di Rimini porta in cattedra i giovani di On The Road; La Repubblica in concerto. Mondaino Youth Orchestra a Santarcangelo; SAN MARINO: Il Papa il 22 agosto sarà anche sul Titano, oltre che a Rimini; Papa Leone XIV visiterà la Repubblica di San Marino il 22 agosto, poi al Meeting di Rimini.

La sicurezza è fatta di persone: i ragazzi di On The Road raccontano la realtà dal vivo #Rimini #AltreNews x.com

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Quando sono i giovani a parlare di legalità: incontro promosso dalla Prefettura di RiminiPer una volta non sono stati gli adulti a spiegare ai giovani che cosa significhino legalità, sicurezza, responsabilità e rispetto delle regole. A raccontarlo sono stati direttamente altri ragazzi. È ... altarimini.it

La Prefettura di Rimini porta in cattedra i giovani di On the roadPer una volta non sono stati gli adulti a spiegare ai giovani che cosa significhino legalità, sicurezza, responsabilità e rispetto delle regole. È questo il significato dell’incontro promosso dalla Pr ... msn.com