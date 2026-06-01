Nel campionato di serie B 202627, la Toscana si trova in testa con quattro squadre. La trasferta più distante per le squadre toscane è a Palermo. Tra pochi giorni, si concluderanno i playoff di serie C con le finali tra Ascoli e Brescia, e il campionato cadetto definirà le sue coordinate geografiche definitive.

Ancora pochi giorni poi, con il verdetto dei playoff di serie C, che vede in finale Ascoli e Brescia, il campionato cadetto edizione 202627 prenderà la sua dimensione definitiva a livello geografico. A tutt’oggi il roster è completo al novantacinque per cento con già diciannove squadre su venti certe di partecipare alla prossima stagione di B. I tifosi quindi già possono, cartine stradali (o meglio mappe su internet.) e orari ferroviari e aerei alla mano, cominciare a programmare i viaggi al seguito dei canarini. Certo, siamo ancora agli sgoccioli di questa stagione, ma in fondo non è mai troppo presto per farlo, anche perchè è un modo come un altro per rimanere in qualche modo sul. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

© Sport.quotidiano.net - La mappa del campionato cadetto. La Toscana in vetta con quattro formazioni. Trasferte, quella più lontana resta Palermo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate 2026, la mappa italiana delle relazioni segrete: Vicenza resta in vettaA Vicenza si registra il maggior numero di relazioni segrete nel 2026, secondo i dati raccolti.

Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Palermo migliora ma resta lontana dagli obiettivi europeiA Palermo, la raccolta differenziata di rifiuti come lavatrici, frigoriferi, lampadine e tablet da smaltire ha subito una battuta d'arresto, secondo...

Argomenti più discussi: Premio Giuseppe Ramirez - Campionato Toscano Juniores Assoluto; Comitati Federbocce - Lo Striscio Valdarno-Chianti chiude il campionato: vince il MCL Ponterosso; UN EUROPEO D’ORO NEL KATA; Campionato Italiano Minicross. In Toscana la prima prova il 5 e 6 aprile | Dueruote.

La mappa del campionato cadetto. La Toscana in vetta con quattro formazioni. Trasferte, quella più lontana resta PalermoAncora pochi giorni poi, con il verdetto dei playoff di serie C, che vede in finale Ascoli e Brescia, ... msn.com