La Juventus si aggrappa al mercato francese | le mosse segrete per riprendere Kolo Muani e l’ombra di Mateta

Notizia in breve

La Juventus sta lavorando in segreto sul mercato francese, puntando su Randal Kolo Muani e Jean-Philippe Mateta. La società ha avviato trattative per riportare Kolo Muani in Italia, mentre Mateta è considerato come possibile alternativa. Le mosse mirano a rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La dirigenza ha scelto questi profili per aumentare le possibilità di competere in campionato e in Champions League.