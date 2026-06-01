La Juventus si aggrappa al mercato francese | le mosse segrete per riprendere Kolo Muani e l’ombra di Mateta
La Juventus sta lavorando in segreto sul mercato francese, puntando su Randal Kolo Muani e Jean-Philippe Mateta. La società ha avviato trattative per riportare Kolo Muani in Italia, mentre Mateta è considerato come possibile alternativa. Le mosse mirano a rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. La dirigenza ha scelto questi profili per aumentare le possibilità di competere in campionato e in Champions League.
I piani per la rifondazione della Juventus entrano nel vivo a Torino, dove la dirigenza ha individuato in Randal Kolo Muani e Jean-Philippe Mateta i profili ideali per consegnare a Luciano Spalletti un attacco finalmente all’altezza delle ambizioni scudetto. Non si tratta di semplici sondaggi esplorativi, ma di una vera e proprio strategia strutturata per aumentare il peso specifico del reparto avanzato in vista dei primi impegni ufficiali della stagione. La necessità di cambiare pelle davanti è evidente, ma l’intera operazione deve fare i conti con un bilancio rigido che impone una rigida contabilità interna prima di poter depositare i nuovi contratti in Lega. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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