La fotografia e il tempo

Le fotocamere analogiche sono ancora presenti nell’immaginario collettivo, anche se sono state superate dalle tecnologie digitali. Nonostante ciò, mantengono un valore che raramente corrisponde a quello economico. La loro presenza si manifesta più come un interesse culturale o estetico piuttosto che come una questione di mercato. La loro diffusione si mantiene grazie alla preferenza di alcuni appassionati e collezionisti.

Le fotocamere analogiche continuano a occupare un posto particolare nell’immaginario contemporaneo. Nonostante siano state superate sul piano tecnologico, conservano un valore che raramente coincide con quello economico. Il loro significato attraversa dimensioni culturali, estetiche e persino antropologiche. In questi oggetti non sopravvive soltanto una tecnologia obsoleta: rimane impressa una diversa idea del tempo, dell’attesa e del rapporto tra uomo, tecnica e immagine. Per oltre un secolo la fotografia è stata inseparabile dalla pellicola fotosensibile. Fotografare significava confrontarsi con un processo materiale e chimico: scegliere il rullino, caricare la macchina, regolare tempi e diaframmi, misurare la luce e attendere lo sviluppo. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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Fotografía: luz e tempo

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