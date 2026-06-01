La fortuna bacia Ceccano | centrata una vincita da 5mila euro al 10eLotto
Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, un giocatore di Ceccano ha vinto 5mila euro con il 10eLotto. La schedina vincente, con il numero “7 Oro”, è stata acquistata in un punto vendita di via Gaeta. La giocata ha centrato la vincita durante l’estrazione serale, portando il totale dei premi assegnati nella provincia di Frosinone con questa lotteria. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla identità del vincitore o sulla modalità di giocata.
Il 10eLotto sorride anche alla provincia di Frosinone. Nell’estrazione di sabato 30 maggio, infatti, a Ceccano è stata centrata una vincita da 5mila euro grazie a un “7 Oro” giocato presso un punto vendita di via Gaeta.La vincita rientra tra le più significative registrate nel Lazio negli ultimi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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