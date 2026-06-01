La fortuna bacia Ceccano | centrata una vincita da 5mila euro al 10eLotto

Notizia in breve

Nel pomeriggio di sabato 30 maggio, un giocatore di Ceccano ha vinto 5mila euro con il 10eLotto. La schedina vincente, con il numero “7 Oro”, è stata acquistata in un punto vendita di via Gaeta. La giocata ha centrato la vincita durante l’estrazione serale, portando il totale dei premi assegnati nella provincia di Frosinone con questa lotteria. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla identità del vincitore o sulla modalità di giocata.