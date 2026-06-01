Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, una ex presidente della Camera ha affermato che senza i diritti delle donne non esiste democrazia. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, sottolineando l’importanza di garantire pari diritti e libertà alle donne per mantenere i principi democratici. La figura ha evidenziato come le battaglie per l’uguaglianza siano fondamentali per la stabilità del sistema democratico. Nessun dettaglio su eventuali risposte o reazioni.

di Sara Ferreri La ex presidente della Camera Laura Boldrini, attuale presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, domani (ore 10,30) sarà a Jesi ospite del Comune di Jesi, dove ha trascorso gran parte della sua infanzia, per la celebrazione del 2 Giugno, Festa della Repubblica. Presidente Boldrini, il 2 giugno 1946 segna la nascita della Repubblica ma anche il primo vero suffragio universale in Italia. Perché oggi è ancora così importante legare indissolubilmente la Festa della Repubblica alla conquista del voto femminile? "Perché sarebbe inconcepibile una Repubblica democratica senza il riconoscimento dei diritti delle donne e senza il loro contributo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La festa del 2 giugno: "Non c’è democrazia senza i diritti alle donne"

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È possibile/conveniente assistere alla parata del 2 giugno senza biglietto per la tribuna? reddit

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