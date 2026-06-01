La Fattoria Clarkson 5

La fattoria Clarkson è stata riaperta, mentre il governo britannico ha presentato un nuovo piano di bilancio che ha causato preoccupazioni tra gli agricoltori. La comunità agricola sta affrontando incertezza in seguito alle modifiche finanziarie proposte. Jeremy ha riconosciuto l’esigenza di adottare alcune misure importanti per affrontare la situazione.

La fattoria di Clarkson è tornata e, mentre il nuovo piano di bilancio del governo getta nello scompiglio la comunità agricola britannica (ricordate l'attacco semi-nascosto alla ministra Rachel Reeves nel finale della scorsa stagione?), Jeremy capisce che sono necessari alcuni importanti. 🔗 Leggi su Today.it

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I ATE LIKE A PIG AT JEREMY CLARKSON'S FARM

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