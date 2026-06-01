“Nonno, siamo tutti con te. Spero che vinci la Coppa del Mondo”. C’è tutta la dolcezza e la semplicità dei bambini a far commuovere Carlo Ancelotti. Il ct del Brasile, ormai prossimo al debutto ai Mondiali 2026, non ha trattenuto le lacrime nel corso della trasmissione Domingão com Huck in onda sulla rete TV Globo. Il motivo? In onda sono stati trasmetti i video-messaggi dei suoi nipoti, con gli auguri in vista della spedizione in Usa, Canada e Messico. Ancelotti poi ha spiegato il motivo del suo pianto: “La famiglia aiuta me e i giocatori, soprattutto in un momento molto importante come la Coppa del Mondo “. Tra i suoi nipoti, qualcuno indossava anche la maglia verdeoro: “Spero che battiamo la Francia e la Spagna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La famiglia aiuta, soprattutto in un momento come la Coppa del Mondo”: Ancelotti in lacrime dopo il messaggio dei nipotini

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