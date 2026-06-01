La Securities and Exchange Commission (SEC) americana sta per eliminare le norme che richiedevano alle società quotate di divulgare le emissioni di gas serra e i rischi climatici. Questa decisione rappresenta un cambio di rotta rispetto alle precedenti direttive in materia di sostenibilità ambientale e gestione dei rischi legati al clima. La revisione delle regole mira a semplificare i requisiti di comunicazione per le aziende quotate in borsa.

La svolta anti-Esg di Washington arriva fino alla Borsa. La Sec (la Consob americana) si prepara infatti a cancellare formalmente le regole che avrebbero imposto alle società quotate di rendicontare le emissioni di gas serra e i rischi climatici legati alle proprie attività. Ad annunciare l'intenzione è stato il presidente della Commissione, Paul Atkins, nominato dall'amministrazione Trump, che in un'intervista a Fox News ha definito quelle norme il risultato di un «eccessivo abuso di potere» da parte dell'autorità di vigilanza. «Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro. Lasciamo che l'Agenzia per la Protezione Ambientale faccia il suo e noi ci occupiamo del nostro», ha dichiarato Atkins, tracciando una linea netta rispetto all'impostazione della precedente gestione guidata da Gary Gensler. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Consob Usa rottama il diktat green

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