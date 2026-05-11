Da cinquant’anni l’azienda produce accessori per la cura dei capelli, focalizzandosi su materiali sostenibili come il legno. Recentemente, i suoi pettini e spazzole sono arrivati negli Stati Uniti, segnando un’espansione internazionale. La produzione si distingue per l’uso di materiali naturali, con un’attenzione particolare alla qualità e all’ambiente. L’azienda ha mantenuto questa linea anche nel corso degli anni, senza modificare i propri principi fondamentali.

"SONO ormai 50 anni che realizziamo accessori per la cura dei capelli: da sempre il nostro obiettivo è coniugare qualità e sostenibilità nello stesso prodotto". Queste le parole di Thomas Valsecchi, ceo di Tek Srl Sb, che mettono in evidenza l’identità dell’azienda milanese. Tek nasce nel 1977, quando il padre di Thomas, Giulio, al tempo parrucchiere professionista, decise di rivoluzionare il settore realizzando spazzole in legno. Negli anni Settanta, la maggior parte delle spazzole era realizzata in metallo o plastica, materiali che spesso spezzano i capelli e causano il fastidioso effetto crespo. In questo contesto, le spazzole realizzate in legno furono una vera rivoluzione, in grado di mantenere la chioma ordinata e luminosa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pettini e spazzole in legno: la storia green di Tek conquista gli Usa

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