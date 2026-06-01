Il 5 marzo, la quarta sessione plenaria del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese ha approvato la proposta per il quindicesimo Piano Quinquennale per il periodo 2026-2030. In Europa, la notizia non ha praticamente avuto eco mediatica, a parte un paio di giornali economici francesi; mentre il Italia nessun quotidiano generalista, né televisione, ha dedicato minimo spazio al tema. Invece, sarebbe stato opportuno prestare seriamente attenzione al Piano perché rivela una decisa e strutturata volontà di porsi come leader mondiale e dettare le regole. Pechino assume una postura strategica di dominazione globale che rivela con chiarezza la... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina ha un piano per dominare la terra e lo spazio

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China's Bold Plan: Mining the Solar System by 2100!

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