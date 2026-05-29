Keanu Reeves ha scritto una lettera al giudice per sostenere il regista accusato di frode da Netflix. La comunicazione arriva nel corso di un procedimento legale che vede il regista coinvolto, con l’attore che si schiera pubblicamente a suo favore. La causa riguarda presunte irregolarità finanziarie legate a un progetto cinematografico. La vicenda si svolge davanti a un tribunale e coinvolge diverse parti del settore dello streaming.

Nel pieno di uno dei casi giudiziari più clamorosi che abbiano coinvolto il mondo delle piattaforme streaming, Keanu Reeves ha deciso di esporsi personalmente per difendere il regista Carl Erik Rinsch, condannato per aver utilizzato milioni di dollari ricevuti da Netflix per un progetto mai portato a termine. Cosa è successo. I fondi per la serie Netflix usati per investimenti speculativi, criptovalute e acquisti di lusso. Rinsch, che aveva diretto Reeves nel film 47 Ronin, è stato riconosciuto colpevole per una serie di reati finanziari legati alla produzione della serie fantascientifica White Horse, poi ribattezzata Conquest. Secondo l’accusa, i fondi destinati allo sviluppo dello show sarebbero stati dirottati verso investimenti speculativi, criptovalute e acquisti di lusso, tra cui auto prestigiose, orologi costosi e arredi esclusivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Keanu Reeves scrive al giudice per difendere Rinsch. Il regista accusato di frode da Netflix

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Keanu Reeves Sorprende Tutti! Il Gesto che ha Stregato Internet

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