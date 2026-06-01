Il Lupo torna sul ring. Arblin Kaba è pronto a indossare nuovamente i guantoni per una nuova battaglia, per la prima volta sul quadrato del PalaDozza. Il 6 giugno il pugile trentunenne di origini albanesi sarà tra i protagonisti della Sempre Avanti Boxing Night, evento che sarà il culmine delle celebrazioni per i 125 anni della storica palestra bolognese, con il suo match internazionale che farà da contorno alla sfida per il titolo europeo Ebu Silver dei pesi leggeri tra Biancamaria Tessari, pugile veneta, ma bolognese di adozione della Sempre Avanti e la serba Jelena Janicijevic. "Sono onorato di fare parte della manifestazione per questo importantissimo anniversario della Sempre Avanti – racconta Kaba – inizialmente anche il mio match avrebbe dovuto mettere in palio un titolo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Kaba, un Lupo affamato. Al PalaDozza per la ’prima’: "Voglio dare spettacolo»

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