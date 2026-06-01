Un ingegnere ha passato gli ultimi dieci anni smantellando i display digitali, rimuovendo le componenti elettroniche e i vetri di smartphone e tablet. Con strumenti e tecniche di precisione, ha estratto i pezzi interni di diversi dispositivi, lasciando solo le parti esterne. Questo lavoro ha richiesto molta pazienza e attenzione ai dettagli, con l’obiettivo di riappropriarsi del mondo reale attraverso la disassemblaggio di tecnologie quotidiane.

Life&People.it Per quasi un trentennio, l’identità visiva della civiltà occidentale è stata negoziata sui tavoli di un laboratorio blindato a Cupertino, dove la curvatura di un angolo di vetro o la levigatezza di un blocco di alluminio anodizzato stabilivano il confine esatto tra l’essere umano e l’informazione. Chi ha vissuto l’avvento dello smartphone riconosce l’eredità di quel minimalismo assoluto, quasi monacale. Eppure, oggi, l’uomo che ha dato una forma fisica alle nostre ossessioni digitali ha scelto di compiere il gesto più radicale della sua intera carriera: sottrarre l’oggetto, far sparire il display, liberare l’interfaccia dalla prigione del rettangolo luminoso. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Jony Ive: l’uomo che smantella i display per connetterci al mondo reale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jony Ive: l’uomo che sta smantellando i display per connetterci al mondo realeUn ex designer di prodotti tecnologici è stato accusato di aver smantellato i display digitali per favorire un ritorno alle interazioni con il mondo...

Leggi anche: Jony Ive, chi è l’ex di Apple che ha disegnato la Ferrari Luce

Temi più discussi: Jony Ive, chi è il designer ex Apple che ha progettato la Ferrari Luce; Chi è Jony Ive, il designer dell’iPhone che ha progettato la Ferrari Luce; Ferrari Luce, chi è Jony Ive e perché Ferrari lo ha scelto per il design | Quattroruote.it; Chi è Jony Ive? Il designer Apple ridefinisce l'AI e il nostro futuro.

Ferrari svela la sua prima auto elettrica: progettata da Jony Ives reddit

Jony Ive, chi è il designer ex Apple che ha progettato la Ferrari LuceJony Ive è il designer che ha trasformato Apple da costruttore di computer a riferimento globale del prodotto tecnologico. Newton MessagePad, iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch sono i passaggi pri ... tg24.sky.it

Chi è Jony Ive, l’amico di Steve Jobs e John Elkann che ha disegnato l’iPhone e la Ferrari LuceIl progettista è arrivato a Cupertino nel 1992, mentre ha iniziato a collaborare con Maranello nel 2021. La sua storia professionale ... corriere.it