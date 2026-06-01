Una nuova versione della Jeep Wrangler, chiamata America250 Edition, ispirata a Captain America, è stata presentata per festeggiare il 250° anniversario degli Stati Uniti. L’auto presenta dettagli estetici in blu e rosso, con un logo ispirato al personaggio dei fumetti sulla carrozzeria. La produzione è limitata e destinata esclusivamente al mercato statunitense. Nessuna informazione è stata comunicata sui prezzi o sulla disponibilità.

Per celebrare il 250° anniversario dalla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, Jeep ha presentato una serie limitata con una speciale livrea per la Wrangler: l'allestimento, denominato America250 Edition, è dedicato alla tradizione americana del marchio attraverso una configurazione ispirata ai colori rosso, bianco e blu, e monta un copriruota posteriore ispirato allo scudo di Captain America, il soldato patriottico della Marvel. La collaborazione tra Jeep e Marvel non si limita all'estetica. Chi acquisterà questa versione riceverà anche un fumetto, con copertina esclusiva, dedicato a Captain America e... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jeep Wrangler America250 Edition, ispirata a Captain America

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2026 Jeep Wrangler America250 Special Edition

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