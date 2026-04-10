La gamma del SUV più venduto in Italia si amplia con l’introduzione della versione Black Edition. Questa nuova variante si caratterizza per alcuni dettagli estetici e caratteristiche specifiche, offrendo un’opzione in più ai consumatori. I prezzi di questa versione sono stati comunicati, ma non sono stati ancora resi pubblici. La Jeep Avenger Black Edition si inserisce nel segmento delle vetture compatte, con una dotazione rivista rispetto alle versioni precedenti.

L’allestimento Black Edition per Jeep Avenger arriva in Italia in due delle quattro configurazioni attualmente a listino: si parte da 29.700 euro per la e-Hybrid da 110 Cv, da 40.900 euro per l’elettrica, mentre non è disponibile né a benzina con il 1.2 Turbo da 100 Cv né 4xe, mild hybrid da 145 Cv. Trattasi di una serie speciale che introduce dettagli estetici non comuni con l’intento di innalzare stile e raffinatezza. Prima di addentrarci nelle caratteristiche tecniche ed estetiche di Jeep Avenger Black Edition facciamo il punto sul B-Suv arrivato nel 2022. Jeep Avenger - con 16.403 esemplari immatricolati nel corso dei primi tre mesi del 2026 - è in tal senso la seconda auto più popolare in Italia, dietro solamente alla Fiat Pandina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jeep Avenger Black Edition: come è fatta e quanto costa

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