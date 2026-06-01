Jack Draper fissa il suo ritorno nel circuito dopo i tanti problemi fisici
Draper si sta preparando a tornare in campo dopo aver affrontato diversi problemi fisici. L’atleta ha trascorso un periodo di incertezza a causa di infortuni, ma ora si stanno evidenziando segni di miglioramento nel suo stato di salute. Non sono state fornite date precise sulla ripresa, né dettagli specifici sui trattamenti o le condizioni attuali. L’obiettivo è riprendere l’attività agonistica nel circuito professionistico, ma non sono ancora stati comunicati i tempi ufficiali del rientro.
Dopo un periodo caratterizzato da incertezze e problemi fisici, emergono segnali incoraggianti sul percorso di recupero di Jack Draper. Il tennista britannico figura infatti tra gli iscritti all’ ATP 250 di Stoccarda, in programma dall’8 al 14 giugno 2026, uno dei principali tornei che inaugurano la stagione sull’erba e che tradizionalmente rappresenta una tappa di avvicinamento a Wimbledon. La presenza del nome di Draper nell’entry list del torneo tedesco non costituisce ancora una garanzia assoluta sul suo ritorno in campo, ma offre un’indicazione significativa sulle sue condizioni. Dopo settimane segnate da uno stop che ne ha rallentato la crescita e compromesso la continuità agonistica, il britannico sembra infatti orientato a riprendere gradualmente l’attività competitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
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