jack draper fissa il suo ritorno nel circuito dopo i tanti problemi fisici

Notizia in breve

Draper si sta preparando a tornare in campo dopo aver affrontato diversi problemi fisici. L’atleta ha trascorso un periodo di incertezza a causa di infortuni, ma ora si stanno evidenziando segni di miglioramento nel suo stato di salute. Non sono state fornite date precise sulla ripresa, né dettagli specifici sui trattamenti o le condizioni attuali. L’obiettivo è riprendere l’attività agonistica nel circuito professionistico, ma non sono ancora stati comunicati i tempi ufficiali del rientro.