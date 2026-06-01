Italiani e pensioni | vince ancora l’inerzia

Gli italiani continuano a mettere da parte risparmi, ma sono pochi a pianificare con chiarezza il proprio futuro pensionistico. Molti evitano di agire subito, evidenziando ritardi e incertezze. La mancanza di informazioni precise rende difficile prendere decisioni consapevoli sulla previdenza, mentre l’inerzia prevale tra chi dovrebbe invece occuparsene con più attenzione.

Gli italiani sono ancora un popolo di risparmiatori ma, quando si tratta di pianificare davvero il proprio futuro previdenziale, emergono ancora incertezze, ritardi e scarsa conoscenza. È il quadro che emerge dall’osservatorio ’Gli italiani e la previdenza complementare’, realizzato dalla società di ricerca Swg per Satispay, l’app dedicata ai pagamenti digitali. Secondo i risultati dell’indagine, quasi la metà dei lavoratori continua a lasciare in azienda il Tfr, la quota di stipendio accantonata tradizionalmente per la liquidazione, che da tempo può essere destinata ai fondi pensione per costruirsi una rendita di scorta in vista della terza età. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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