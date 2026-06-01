La prima settimana di giugno porta sole e temperature sopra la media in gran parte d’Italia, con temporali occasionali. Calabria e Sicilia si preparano a giornate stabili e soleggiate, mentre altre regioni sperimentano annuvolamenti e brevi rovesci. Le temperature massime superano i 30 gradi in molte zone, segnando l’inizio ufficiale dell’estate meteorologica. Le condizioni meteo variano tra il caldo stabile e i temporali che interessano alcune aree del Nord e del Centro.

La prima settimana di giugno segnerà l’ingresso dell’estate meteorologica con condizioni generalmente stabili e temperature superiori alle medie stagionali su gran parte dell’Italia. Dopo gli ultimi giorni di maggio caratterizzati dall’anticiclone, tra oggi, primo giugno, e il 7 il quadro meteorologico resterà in prevalenza favorevole, anche se non mancheranno fasi di instabilità soprattutto al Centro-Nord. Nord tra caldo e temporali Le regioni settentrionali saranno quelle più esposte al passaggio di correnti atlantiche più fresche. Tra domani, 2 giugno, e giovedì 4 sono attesi rovesci e temporali, in particolare su Alpi, Prealpi, Triveneto ed Emilia-Romagna, con possibili sconfinamenti verso le pianure. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Italia tra sole, caldo e temporali: la prima settimana di giugno parte con l’estate. Calabria e Sicilia verso giornate stabili

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Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate

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