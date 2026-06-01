Isola dei famosi 2026 il concorrente fermato prima della partenza Non è giusto

Notizia in breve

Un concorrente dell’Isola dei Famosi 2026 è stato fermato prima di partire. La produzione ha comunicato che non potrà partecipare alla trasmissione, senza specificare i motivi. La nuova edizione, che non sarà trasmessa in diretta come le precedenti, sta preparando il debutto. La decisione ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico, alcuni dei quali hanno commentato che la situazione non è giusta.