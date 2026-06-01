Isola dei famosi 2026 il concorrente fermato prima della partenza Non è giusto

Da caffeinamagazine.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un concorrente dell’Isola dei Famosi 2026 è stato fermato prima di partire. La produzione ha comunicato che non potrà partecipare alla trasmissione, senza specificare i motivi. La nuova edizione, che non sarà trasmessa in diretta come le precedenti, sta preparando il debutto. La decisione ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico, alcuni dei quali hanno commentato che la situazione non è giusta.

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Tutto è pronto per la nuova Isola dei Famosi 2026. A differenza delle edizioni del passato, il reality non sarà in diretta. Il cast sarebbe ormai definito, la conduttrice scelta – secondo le indiscrezioni dovrebbe essere Selvaggia Lucarelli – e le riprese dovrebbero iniziare a metà giugno. Tra i tanti personaggi convocati c’era anche uno dei volti più noti della televisione dei primi anni Duemila. Per lui, però, l’avventura sarebbe finita nel peggiore dei modi. Molto probabilmente non lo vedremo nel reality di Canale 5, nonostante il suo provino fosse piaciuto. Il primo contatto era arrivato a settembre, poi il colloquio in pieno autunno e tutto sembrava andare per il verso giusto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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