Inzaghi torna in Italia | lo ha scelto il presidente

Simone Inzaghi è tornato in Italia, scelto dal presidente di una società di calcio. La decisione è stata ufficializzata di recente e segna il suo ritorno nel campionato italiano. Inzaghi, che ha appena iniziato una nuova esperienza all’estero, è stato selezionato per ricoprire un ruolo tecnico. La sua presenza viene ora ufficializzata e annunciata dalle fonti ufficiali del club. Non sono stati forniti dettagli sul contratto o sui termini dell’accordo.

di Bruno De Santis Simone Inzaghi continua a essere un nome che pesa nel calcio italiano, anche adesso che la sua avventura all’estero è iniziata da poco. E mentre la Nazionale cerca di capire quale sarà il proprio futuro dopo le elezioni federali, l’ex tecnico dell’I nter torna improvvisamente al centro dei discorsi. Il motivo è semplice. La scelta del prossimo commissario tecnico potrebbe dipendere direttamente da chi guiderà la Federazione nei prossimi anni. E tra le ipotesi che stanno emergendo ce n’è una che interessa particolarmente anche il mondo nerazzurro. Secondo le indiscrezioni svelate dal Corriere della Sera, Giancarlo Abete vedrebbe proprio Inzaghi come uno dei profili ideali per raccogliere l’eredità sulla panchina azzurra in caso di successo alle prossime elezioni federali. 🔗 Leggi su Internews24.com

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