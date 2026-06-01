Internazionali femminili concluse le qualificazioni | da domani via al torneo vero e proprio

Notizia in breve

Le qualificazioni per gli Internazionali femminili di tennis si sono concluse e da domani inizia il torneo principale. La competizione si svolge nella città di Caserta e si tratta della XXXVII edizione dell’evento, che prevede un montepremi di 60.000 euro. La fase di qualificazione ha visto la partecipazione di numerose giocatrici che ora si preparano a confrontarsi nel torneo principale, che si svolgerà sui campi locali.