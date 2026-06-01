A poco più di una settimana dalla fine del campionato, vinto dall’Inter, sono tornate a circolare le dichiarazioni di Sergio Vessicchio. L’ex dirigente ha commentato i continui errori giudiziari che coinvolgono il club e ha affermato che il popolo bianconero si sente defraudato e sottolinea un trattamento doppio. Le sue parole sono state pubblicate in un contesto di critiche verso le decisioni prese durante le procedure legali relative alla squadra.

A poco più di una settimana dalla conclusione del campionato, vinto dall’Inter guidata da Cristian Chivu, tornano a far discutere le dichiarazioni di Sergio Vessicchio. L’opinionista televisivo e noto tifoso della Juventus è intervenuto nuovamente sulla situazione del club nerazzurro, criticando quello che considera un diverso trattamento mediatico e giudiziario rispetto a quello riservato ai. L'articolo Inter, Vessicchio sbotta: “Il popolo bianconero si sente defraudato dai continui errori giudiziari che la coinvolgono, doppiopesimo ingiusto. Stanno tremando perché.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia ko, Vessicchio sbotta: “La guerra alla Juve si paga. Dov’era la FIGC quando piangevamo per la Serie B e le plusvalenze. Bugie con i giornali che…”L’Italia è stata eliminata dal Mondiale per la terza volta consecutiva, questa volta dopo una sconfitta ai rigori contro la Bosnia a Zenica, dopo che...

Referendum, Davigo a Travaglio: “Errori giudiziari? Vi spiego perché non c’entrano nulla. Il governo vuole solo colpire i magistrati”In un'intervista, un ex magistrato ha affermato che gli errori giudiziari non sono collegati alla recente riforma proposta dal governo.

Inter, Chivu sbotta: Non va mai bene niente, non basta mai qui. Narrativa lontana dalla realtàL'Inter si avvicina nel migliore dei modi al derby di ritorno che potrebbe essere decisivo per distanziare il Milan e portare a casa il ventunesimo Scudetto del club. I nerazzurri hanno battuto il ... calciomercato.com

Pagina 0 | Non sarebbe una vergogna?, Chivu sbotta in conferenza. E ridi pure? Sei senza rispettoLo scudetto può attendere, nonostante il +10 sul Milan, così come Diego Pablo Simeone, per Chiringuito Tv già forte di un pre-accordo con l’Inter per la stagione ’26-27. Difficile, anzi ... tuttosport.com