Inter o Premier? La scelta di Solet | contropartita più cash | CM

L'Inter si prepara a fare un'offerta per Oumar Solet, difensore dell’Udinese. La società nerazzurra punta a inserire una contropartita più una somma di denaro. La trattativa è in fase di definizione e l’Inter sta intensificando i contatti per portare il calciatore sotto contratto. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti e dalle condizioni economiche proposte.

Il difensore dell’Udinese è il principale obiettivo per la difesa del club campione d’Italia: le ultime sulla trattativa L’ Inter insiste e presto preparerà l’offensiva per Oumar Solet. Il difensore francese ha risolto il contenzioso fuori dal campo, che era un ostacolo per il possibile approdo in maglia nerazzurra. Il piano dell’Inter per Solet (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Salisburgo e Lione è un obiettivo caldissimo del club campione d’Italia, con la dirigenza e Chivu che lo hanno messo in cima alla lista della spesa per rinforzare il pacchetto arretrato e supplire all’addio a parametro zero di Acerbi. Il profilo di Solet piace molto all’allenatore rumeno, che lo preferisce anche a Muharemovic tra le priorità in difesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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