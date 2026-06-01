Dumfries ha dichiarato di voler vincere il Mondiale con i Paesi Bassi, sottolineando di credere nella qualità della sua squadra. L’esterno dell’Inter ha espresso la volontà di raggiungere il massimo trofeo internazionale, evidenziando la sua determinazione in vista della competizione. Le sue parole riflettono l’ambizione di contribuire al successo della nazionale olandese nel torneo mondiale.

Inter News 24 Inter, L’esterno nerazzurro punta al massimo trofeo con i suoi Paesi Bassi: ecco le sue parole in vista del Mondiale. Denzel Dumfries è un giocatore decisamente ambizioso, ormai i tifosi dell’Inter hanno imparato a conoscerlo in questi anni. Normale, quindi, che a pochi giorni dal Mondiale, l’ex capitano del PSV dichiari pubblicamente la sua aspirazione di voler vincere il Mondiale con la Nazionale dei Paesi Bassi. L’esterno nerazzurro mostra tutta la sua determinazione in vista dell’inizio della prestigiosa competizione internazionale, fissando un obiettivo chiarissimo e di altissimo livello per la sua selezione. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter La mentalità vincente da trasferire dai club alla Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, la carica di Dumfries in vista del Mondiale: «Voglio vincere con l’Olanda, abbiamo un’ottima squadra»

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