Conte carica la squadra in vista del match con la Cremonese

L'allenatore del Napoli ha parlato ai suoi giocatori prima della partita contro la Cremonese, sottolineando l'importanza di mantenere alte le energie e la concentrazione. Ha richiesto impegno e determinazione, senza lasciare spazio a cali di tensione. La squadra si prepara a scendere in campo al Maradona, con l’obiettivo di affrontare la sfida senza distrazioni. La comunicazione tra tecnico e calciatori si è concentrata sull’approccio alla gara.

L’allenatore del Napoli Antonio Conte è stato molto chiaro e diretto con la squadra in vista del match del Maradona contro la Cremonese di Giampaolo. “L’imperativo è non sbagliare e blindare la qualificazione alla Champions League. Servirà il miglior Napoli, con gli uomini più in forma e pronti a seguire la filosofia di Conte”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte carica la squadra in vista del match con la Cremonese Inter’s 12-Point Leap & Napoli’s Lazio Disaster | Serie A MD33 Recap Notizie correlate Inter Roma, la Curva Nord carica la squadra in vista del big match: «Testa alta e paura di niente»di Paolo MoramarcoInter Roma, la Curva Nord carica la squadra in vista del big match di San Siro valido per la 31a giornata di Serie A. Ripresa degli allenamenti a Milanello: Furlani motiva la squadra in vista della sfida con la CremoneseNel centro sportivo milanese, la squadra procede con massima concentrazione dopo il recente ko casalingo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Olivera suona la carica: Dobbiamo subito cambiare la testa. Quando è arrivato Conte a Napoli...; Napoli, Conte al Carcere di Poggioreale: Gli errori? Un'occasione di rinascita; Napoli, cercasi l'orgoglio perso; Napoli 0-2 Lazio: finisce l'imbattibilità, la squadra di Conte risucchiata nella corsa Champions. Conte carica la squadra in vista del match con la CremoneseForzAzzurri.net - Il tecnico partenopeo non ammette cali di tensione per il match al Maradona. L'allenatore del Napoli Antonio Conte è stato molto chiaro e diretto con la ... forzazzurri.net Rambaudi: Conte ti dà tanto ma ti prosciuga, squadra scaricaDurante la trasmissione Il Bello del Calcio, l’ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto parlando del lavoro di mister Conte: E’ arrivata una squadra scarica, le motivazioni possono essere tant ... mondonapoli.it Alice Buonguerrieri. . Mentre gli italiani morivano, colleghi dell'ex Premier Conte in carica incontravano imprenditori nello studio Alpa ove Conte ha lavorato e chiedevano milioni di euro per risolvere problemi o agevolare affari sulle forniture di dispositivi di pro facebook #Olivera suona la carica: "Dobbiamo subito cambiare la testa. Quando è arrivato #Conte a #Napoli..." x.com