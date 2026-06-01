Inter affare ‘galattico’ con Dumfries | Meglio di Alexander-Arnold

Da calciomercato.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter sta negoziando con il terzino olandese, attualmente sotto contratto per altri due anni, con una clausola risolutiva nel contratto. Secondo alcune fonti, il suo valore sarebbe superiore a quello di Alexander-Arnold. Dumfries non è considerato intoccabile dalla squadra e potrebbe lasciare l’Inter nei prossimi mesi. La trattativa riguarda un possibile trasferimento che coinvolgerebbe anche altri club.

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Il terzino olandese è legato ai nerazzurri da altri due anni di contratto, al cui interno è presente una clausola risolutiva Dumfries non è tra gli intoccabili dell’ Inter. Non può esserlo, visto che ha una clausola da 2530 milioni. E poi l’olandese non ha riposto in un cassetto il sogno Premier, che si può tradurre pure in ingaggio superiore rispetto ai 44,5 milioni che gli garantisce il club nerazzurro fino a giugno 2028. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it In Premier, però, non c’è la fila per il numero 2 dei neo Campioni d’Italia. Di recente si è mosso il Galatasaray, mentre all’apprezzamento dell’Atletico si sarebbe aggiunto quello dei grandi rivali del Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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