Spence incluso nella squadra inglese con Alexander-Arnold escluso
Nella giornata di oggi è stata diffusa la notizia che Djed Spence è stato incluso nella rosa della nazionale inglese per la Coppa del Mondo, mentre Trent Alexander-Arnold è stato escluso. La lista definitiva dei convocati sarà resa nota più tardi questa mattina. La notizia è stata riportata da un sito dedicato al calcio, che ha confermato la presenza di Spence tra i selezionati. La selezione definitiva comprende quindi 26 giocatori, con l’annuncio ufficiale previsto in giornata.
2026-05-22 10:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Secondo quanto riferito, Djed Spence ha conquistato il posto finale nella squadra inglese della Coppa del Mondo che sarà annunciata più tardi questa mattina. Il terzino del Tottenham andrà negli Stati Uniti, Canada e Messico a spese di Trent Alexander-Arnold nonostante una stagione in gran parte nella media che è ancora molto viva con gli Spurs che hanno bisogno di un punto contro l’Everton domenica per assicurarsi di evitare la retrocessione. Sembra l’ultima di una serie di decisioni sconcertanti dell’allenatore... 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Sullo stesso argomento
Squadre confermate, le formazioni complete della Liga con Mbappe, Alexander Arnold iniziano con Vinicius Junior, Bellingham tra i sostituti2026-04-04 15:43:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Maiorca e Real...
«Il Liverpool ha giocato di mano. Per noi avrebbe dovuto essere un cartellino rosso e un rigore. Ma l’arbitro non ha visto nulla. Oggi, con il VAR, saremmo stati noi a giocare la finale’ Radja Nainggolan ritiene che Trent Alexander-Arnold sia quasi costato alla sua ex squadraRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.