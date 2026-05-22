Spence incluso nella squadra inglese con Alexander-Arnold escluso

Nella giornata di oggi è stata diffusa la notizia che Djed Spence è stato incluso nella rosa della nazionale inglese per la Coppa del Mondo, mentre Trent Alexander-Arnold è stato escluso. La lista definitiva dei convocati sarà resa nota più tardi questa mattina. La notizia è stata riportata da un sito dedicato al calcio, che ha confermato la presenza di Spence tra i selezionati. La selezione definitiva comprende quindi 26 giocatori, con l’annuncio ufficiale previsto in giornata.

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