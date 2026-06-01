Il film “Innamorarsi e altre pessime idee” è uscito nelle sale il 28 maggio. È una commedia romantica diretta da Simone Aleandri e prodotta da Rodeo Drive con Rai Cinema, in collaborazione con Sky Cinema.

Arrivato nelle sale il 28 maggio, “Innamorarsi e altre pessime idee” è una nuova commedia romantica diretta da Simone Aleandri e realizzata da Rodeo Drive insieme a Rai Cinema, con la collaborazione di Sky Cinema. Il film, scritto da Alessandra Martellini e Ciro Zecca, racconta le vicende di uomini e donne convinti di poter gestire ogni aspetto della propria vita sentimentale, salvo poi scontrarsi con l’imprevedibilità dei sentimenti. Al centro della storia c’è il contrasto tra il bisogno di avere tutto sotto controllo e il caos che spesso accompagna le relazioni amorose. La pellicola punta a offrire uno sguardo moderno e realistico sull’amore, alternando momenti divertenti a riflessioni più profonde. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Innamorarsi e altre pessime idee”, intervista al regista Simone Aleandri e alle attrici Andrea Delogu e Grazia Schiavo

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INNAMORARSI E ALTRE PESSIME IDEE - Intervista al regista Simone Aleandri e al cast

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