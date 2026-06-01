Infioralatri 2026
Domenica 7 giugno 2026, il centro storico di Alatri ospiterà di nuovo l'Infiorata Corpus Domini. La manifestazione trasforma le strade in un grande mosaico di fiori e petali, creando un percorso artistico a cielo aperto. Si tratta di un evento che unisce fede, tradizione e abilità artigianale, attirando visitatori e appassionati di arte floreale. La manifestazione si svolge annualmente, coinvolgendo artisti e cittadini nella realizzazione delle decorazioni.
Domenica 7 Giugno 2026, il centro storico di Alatri si trasforma in una tela a cielo aperto. Torna la tradizionale "Infiorata Corpus Domini", un appuntamento dove fede, cultura e una straordinaria passione artigianale si fondono per regalare meraviglia agli occhi e al cuore.Venite a scoprire i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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