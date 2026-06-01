Infioralatri 2026

Notizia in breve

Domenica 7 giugno 2026, il centro storico di Alatri ospiterà di nuovo l'Infiorata Corpus Domini. La manifestazione trasforma le strade in un grande mosaico di fiori e petali, creando un percorso artistico a cielo aperto. Si tratta di un evento che unisce fede, tradizione e abilità artigianale, attirando visitatori e appassionati di arte floreale. La manifestazione si svolge annualmente, coinvolgendo artisti e cittadini nella realizzazione delle decorazioni.