Ineos Grenadier il ritorno del vero fuoristrada | contro la moda dell’elettronica

Da panorama.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo modello di fuoristrada è stato presentato, puntando su semplicità e robustezza. Niente elettronica avanzata o gadget tecnologici, solo un veicolo costruito per affrontare terreni difficili. La produzione si concentra su un design essenziale, senza optional superflui. Il veicolo si distingue per la struttura resistente e la mancanza di sistemi elettronici complessi. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e operatori del settore, interessati a un mezzo che valorizza le caratteristiche tradizionali del fuoristrada.

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Non ci sono più le macchine di una volta, si dice spesso. Quelle robuste, efficaci. Non da fighetto. Quelle solide. Ma è davvero così? Non proprio. Abbiamo infatti provato l’Ineos Grenadier, un 4×4 di una volta. Voluto dal suo creatore, sir Jim Ratcliffe, per rimpiazzare il Defender, dopo che Land Rover aveva deciso di ritirarlo dal mercato. Era il 2016. A partire da quell’anno, Ratcliffe (che tra le altre cose è uno degli uomini più ricchi del Regno Unito) si dà da fare per costruire un nuovo fuoristrada. Sceglie i materiali migliori. Il risultato? Un 4×4 dal design chiaro, semplice e immediato. L’Ineos Grenadier è un classico. Non ha tempo. Perché le sue linee non ce l’hanno. 🔗 Leggi su Panorama.it

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