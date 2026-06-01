Incidente tra auto e moto a Milazzo centauro ferito e traffico in tilt in via della Concordia

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio in via della Concordia a Milazzo, provocando il ferimento di un centauro. La strada, che collega l’ospedale Fogliani alla Strada Statale, è rimasta bloccata a lungo, causando disagi al traffico. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni del ferito o sulle cause dello scontro. Il traffico rimane congestionato nella zona.

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Milazzo per un incidente stradale avvenuto in via della Concordia, l’arteria che dall’ospedale Fogliani conduce verso la Strada Statale.Per cause in corso di accertamento, una moto e un’autovettura si sono scontrate nei pressi di un accesso privato. Secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incidente sulla Triestina tra una moto e due auto: morto il centauro. Traffico in tilt

Incidente tra auto e moto, ferito un centauroNel pomeriggio lungo la strada provinciale 43 in via Adriatico a Jesolo si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta.

Temi più discussi: Scontro scuolabus-auto, 14 bambini feriti. Senza patente l'uomo alla guida della vettura; Incidente a Fiumicino, scontro tra auto e una moto: morto un 42enne; Incidente tra auto e scooter: un 40enne all'ospedale; Salò, scontro tra auto e moto: un ferito in codice giallo VIDEO.

Il fallimento del trasporto pubblico è una scelta di design, non un incidente. Smetti di farlo giustificare una maggiore dipendenza dall'auto reddit

1/6/26. Un incidente ieri, di buon mattino, verso le 7 sul tratto di strada a doppia carreggiata dell'Isola dell'Unione tra Chioggia e Sottomarina: scontro tra un'auto e uno scooter all'altezza di uno dei passaggi di carreggiata: motociclista a terra soccorso con l'am x.com

Incidente auto-moto sulla SS18 a Eboli, in codice rosso coppia di 28 e 26 anni di Sant’Anastasia (Napoli)Violento incidente stradale sulla SS18 nella frazione Santa Cecilia di Eboli, in provincia di Salerno, dove si è verificato uno scontro tra auto e moto. Feriti gravemente un ragazzo di 28 anni ed una ... fanpage.it

Schianto tra moto e auto sulla Triestina: muore motociclista 50enne di MestreLa tragedia domenica sera nei pressi del casinò di Ca' Noghera. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ... rainews.it