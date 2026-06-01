Incidente tra auto e moto a Milazzo centauro ferito e traffico in tilt in via della Concordia

Da messinatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio in via della Concordia a Milazzo, provocando il ferimento di un centauro. La strada, che collega l’ospedale Fogliani alla Strada Statale, è rimasta bloccata a lungo, causando disagi al traffico. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni del ferito o sulle cause dello scontro. Il traffico rimane congestionato nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Milazzo per un incidente stradale avvenuto in via della Concordia, l’arteria che dall’ospedale Fogliani conduce verso la Strada Statale.Per cause in corso di accertamento, una moto e un’autovettura si sono scontrate nei pressi di un accesso privato. Secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incidente sulla Triestina tra una moto e due auto: morto il centauro. Traffico in tilt

Incidente tra auto e moto, ferito un centauroNel pomeriggio lungo la strada provinciale 43 in via Adriatico a Jesolo si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta.

Temi più discussi: Scontro scuolabus-auto, 14 bambini feriti. Senza patente l'uomo alla guida della vettura; Incidente a Fiumicino, scontro tra auto e una moto: morto un 42enne; Incidente tra auto e scooter: un 40enne all'ospedale; Salò, scontro tra auto e moto: un ferito in codice giallo VIDEO.

incidente tra auto eIncidente auto-moto sulla SS18 a Eboli, in codice rosso coppia di 28 e 26 anni di Sant’Anastasia (Napoli)Violento incidente stradale sulla SS18 nella frazione Santa Cecilia di Eboli, in provincia di Salerno, dove si è verificato uno scontro tra auto e moto. Feriti gravemente un ragazzo di 28 anni ed una ... fanpage.it

incidente tra auto eSchianto tra moto e auto sulla Triestina: muore motociclista 50enne di MestreLa tragedia domenica sera nei pressi del casinò di Ca' Noghera. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web