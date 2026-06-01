Incidente tra auto ad Eboli | due feriti in ospedale

Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di ieri nella zona di Cioffi, a Eboli. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, trasportate in ospedale per le cure del caso. Le vetture coinvolte sono state rimosse, e le forze dell’ordine stanno verificando le cause dello scontro. Non si segnalano altre persone coinvolte o danni a strutture vicine.

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, in località Cioffi ad Eboli, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. I soccorsiLa centrale 118 ha allertato subito le ambulanze della Croce Rossa e della Verde di Vopi per i soccorsi. Uno dei conducenti ha riportato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tragico incidente stradale sulla SS18 a Eboli. Un morto e due feriti

Notizie e thread social correlati

Incidente tra due auto a Battipaglia: 3 feriti in ospedaleOggi, nel pomeriggio, un incidente si è verificato in via Domodossa a Battipaglia, nel salernitano.

Incidente ad Eboli, auto sbanda e si ribalta: 74enne trasferito in ospedaleQuesta sera a Eboli, un'auto si è ribaltata in via Don Luigi Sturzo, coinvolgendo un uomo di 74 anni.

Temi più discussi: Incidente a Tragliatella: scontro frontale fra scooter e auto. Morto un uomo, in fin di vita la moglie; Incidente tra auto e moto a Olginate: 51enne trasportato in ospedale; Incidente in corso Cavour a Bari, scontro tra auto e moto: un ferito. Traffico in tilt; Scontro tra un’auto e una moto a Capriolo, muore 24enne di Palosco.

1/6/26. Un incidente ieri, di buon mattino, verso le 7 sul tratto di strada a doppia carreggiata dell'Isola dell'Unione tra Chioggia e Sottomarina: scontro tra un'auto e uno scooter all'altezza di uno dei passaggi di carreggiata: motociclista a terra soccorso con l'am x.com

Sono sopravvissuto a un incidente stradale a 120 miglia all'ora senza cintura e non ho avuto bisogno nemmeno di un punto. Chiedi pure. reddit

Incidente auto-moto sulla SS18 a Eboli, in codice rosso coppia di 28 e 26 anni di Sant’Anastasia (Napoli)Violento incidente stradale sulla SS18 nella frazione Santa Cecilia di Eboli, in provincia di Salerno, dove si è verificato uno scontro tra auto e moto. Feriti gravemente un ragazzo di 28 anni ed una ... fanpage.it

Velletri, ricerca testimoni di un incidente tra scooter e auto sulla rotatoria vicina ad OVS (sabato 11 aprile)Un appello ai cittadini per aiutare a fare chiarezza su un incidente stradale avvenuto nelle scorse settimane a Velletri. Si cercano infatti testimoni ... castellinotizie.it