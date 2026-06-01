Incidente tra auto ad Eboli | due feriti in ospedale

Da salernotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di ieri nella zona di Cioffi, a Eboli. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, trasportate in ospedale per le cure del caso. Le vetture coinvolte sono state rimosse, e le forze dell’ordine stanno verificando le cause dello scontro. Non si segnalano altre persone coinvolte o danni a strutture vicine.

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Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, in località Cioffi ad Eboli, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. I soccorsiLa centrale 118 ha allertato subito le ambulanze della Croce Rossa e della Verde di Vopi per i soccorsi. Uno dei conducenti ha riportato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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