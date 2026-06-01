Un'auto si è ribaltata in viale Strozzi a Firenze. La ragazza alla guida, di 26 anni, è rimasta ferita e soccorsa dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi. Nessuna altra vettura coinvolta. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Firenze, 1 giugno 2025 – Incidente sul viale Strozzi, con un’auto ribaltata. La guidatrice, una 26enne, è rimasto ferita. E’ intervenuto il 118. Accade nel pomeriggio di lunedì 1 giugno. L’auto avrebbe fatto tutto da sola: la giovane ha perso il controllo del mezzo, che appunto si è ribaltato. Sono stati altri automobilisti di passaggio ad allertare subito i soccorsi del 118, con l’intervento della Pubblica Assistenza Humanitas di Firenze Nord. La persona è stata estratta dall’auto. E’ stata portata in ospedale in codice giallo. Sono adesso i vigili urbani, intervenuti insieme alla polizia, a ricostruire la dinamica dell’incidente. Diversi i rallentamenti per il traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Incidente a Firenze, auto si ribalta in viale Strozzi: intervento del 118, ragazza ferita

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