Sabato 3 giugno è stata inaugurata al Museo Civico la mostra “Zoomorphica” di Arianna Fioratti Loreto. La rassegna presenta opere dell’artista che esplorano temi legati alle forme e agli animali. La mostra sarà aperta al pubblico fino a una data da definire. L’evento ha visto la partecipazione di visitatori e appassionati d’arte. La rassegna si inserisce nelle iniziative culturali in corso presso il museo.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Inaugurata al Museo Civico l a mostra “Zoomorphica ” di Arianna Fioratti Loreto È stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 3. maggio, presso il Museo Civico di Sansepolcro, la mostra “Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica. Arianna Fioratti Loreto”, nuovo progetto espositivo che accompagnerà cittadini e visitatori fino al prossimo 30 agosto. L’inaugurazione si è svolta alla presenza dell’artista, di rappresentanti dell’Amministrazione comunale, del Museo Civico e di numerosi appassionati d’arte che hanno preso parte a un momento di confronto e approfondimento dedicato a una ricerca artistica originale e ricca di suggestioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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“Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica. Arianna Fioratti Loreto”Dal 30 maggio al 30 agosto, il Museo Civico di Sansepolcro presenta una mostra intitolata “Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica”.

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