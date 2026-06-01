In Polonia torna l’autobus per l’inferno

Da ilpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Polonia è ripartita la linea di autobus 666, nota come “per l’inferno”, che collega una città costiera a Hel. La linea, attiva in passato, ha suscitato attenzione per il suo nome e le leggende che le sono state associate. Non sono stati comunicati cambiamenti nelle rotte o negli orari rispetto alle versioni precedenti. La linea continua a essere considerata una delle più misteriose e discusse del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La società tedesca FlixBus ha ripristinato una delle linee di autobus più riconoscibili e discusse della Polonia: la 666, che non solo porta quello che secondo la Bibbia è il numero associato al diavolo, ma conduce peraltro a Hel, una località marittima dal nome simile alla parola che in inglese indica inferno (“hell”). Proprio per queste peculiarità nel tempo la linea 666 era diventata un’attrazione. In un paese a maggioranza cattolica come la Polonia, dove la religione è ancora molto influente, è stata però oggetto di varie discussioni. Hel si trova in fondo all’omonima penisola che si estende nel golfo di Danzica, nel nord della Polonia, ed è famosa per le lunghe spiagge sabbiose e per alcuni resort turistici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

in polonia torna l8217autobus per l8217inferno
© Ilpost.it - In Polonia torna l’autobus “per l’inferno”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trump torna a minacciare l'Iran: "Aprite il maledetto Stretto o vivrete l'inferno"Un esponente politico ha rivolto minacce all’Iran, chiedendo l’apertura di uno stretto strategico sotto la minaccia di conseguenze severe.

Dissidente bielorussa, la svolta. Karina torna in Polonia dai figli: "Perseguitata dal regime di Minsk"Karina, dissidente bielorussa, è tornata in Polonia dai suoi figli dopo quasi tre mesi e mezzo di separazione.

Argomenti più discussi: Electrolux, l'allarme del sindacato: Produzioni delle Marche avviate in Polonia; Dissidente bielorussa, la svolta. Karina torna in Polonia dai figli: Perseguitata dal regime di Minsk; Nato, Rutte: Bene l'annuncio su truppe Usa in Polonia, ora esamineremo i dettagli; Calcio a 5 B1: azzurri in Inghilterra per il Torneo Internazionale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web