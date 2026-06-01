In Polonia è ripartita la linea di autobus 666, nota come “per l’inferno”, che collega una città costiera a Hel. La linea, attiva in passato, ha suscitato attenzione per il suo nome e le leggende che le sono state associate. Non sono stati comunicati cambiamenti nelle rotte o negli orari rispetto alle versioni precedenti. La linea continua a essere considerata una delle più misteriose e discusse del paese.

La società tedesca FlixBus ha ripristinato una delle linee di autobus più riconoscibili e discusse della Polonia: la 666, che non solo porta quello che secondo la Bibbia è il numero associato al diavolo, ma conduce peraltro a Hel, una località marittima dal nome simile alla parola che in inglese indica inferno (“hell”). Proprio per queste peculiarità nel tempo la linea 666 era diventata un’attrazione. In un paese a maggioranza cattolica come la Polonia, dove la religione è ancora molto influente, è stata però oggetto di varie discussioni. Hel si trova in fondo all’omonima penisola che si estende nel golfo di Danzica, nel nord della Polonia, ed è famosa per le lunghe spiagge sabbiose e per alcuni resort turistici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Polonia torna l’autobus “per l’inferno”

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