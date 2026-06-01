Da Pechino a Xuefeng, passando per Wuyishan, Fuding e Fuzhou, si seguono le rotte del tè tradizionale cinese. Si ipotizza un gemellaggio tra questa regione e Prato, in Toscana, nota per il suo settore tessile. La missione mira a rafforzare i legami tra le due aree, con incontri e scambi culturali incentrati sulla produzione e la cultura del tè. Nessuna data ufficiale, ma il progetto coinvolge enti locali e associazioni di settore.

Da Pechino a Xuefeng, passando da Wuyishan, Fuding, Fuzhou, sulle tracce del tè tradizionale cinese. E’ iniziato col soggiorno a Pechino, capitale culturale e cuore storico della Cina, il viaggio di studio sulla cultura del tè cinese, promosso da Zentè l’associazione culturale con sede a Prato, fondata da Cristina Hua. Quindici giorni di full immersion raccontati dall’agenzia di uffici stampa Sdb Comunicazione. Stefano De Biase e Desirè Oliverio, infatti, hanno accompagnato una delegazione di appassionati ed esperti di tè in un viaggio che ha visto coinvolte anche le istituzioni territoriali cinesi. E che ha avuto l’obiettivo di promuovere scambi commerciali, culturali e gemellaggi che vedranno protagonisti Prato e la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Cina sulle tracce del tè. Si pensa a un gemellaggio con Prato e la Toscana

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