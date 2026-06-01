In arrivo la serata finale con le premazioni di Corti in Movimento – Scopri la meraviglia della tua città
Stasera si svolge la serata finale delle premiazioni di “Corti in Movimento – Scopri la meraviglia della tua città”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Settimo Senso con il supporto comunale e l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo, è un progetto culturale e audiovisivo. L’evento premia cortometraggi che hanno partecipato alla rassegna, dedicata alla scoperta e alla valorizzazione della propria città. La serata prevede la consegna dei premi ai vincitori.
Presentata l'iniziativa “Corti in Movimento – scopri la meraviglia della tua città”, progetto culturale e audiovisivo promosso dall’associazione Settimo Senso, con il sostegno della città di Pescara e dell’assessorato agli eventi, e insignito dell’Alto Patrocinio del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Miracolo BRIGNONE in SuperG, medaglia d'oro! Gioia e commozione al commento |
Notizie e thread social correlati
Scopri le migliori strutture per la tua vacanza idealeArriva il momento dell’anno in cui molte persone cercano un luogo dove rilassarsi e staccare dalla routine.
David di Donatello 2026, Le città di pianura di Francesco Sossai trionfa con 8 statuette: Sorrentino a mani vuote. Insinna mattatore della serata: la cronaca della cerimoniaAi David di Donatello 2026, il film Le città di pianura di Francesco Sossai ha vinto otto premi, risultando il grande vincitore della serata.
Argomenti più discussi: Viaggio nelle corti. Concorezzo comincia da una serata dedicata alla luganega; Sintonie di cortometraggi, danza e solidarietà in teatro a Novara; Putignano, cala il sipario sul Farinella Corti in Festival; Putignano - Successo per il Farinella Corti in Festival: la prima edizione.
In arrivo un nuovo WEBINAR GRATUITO il giorno MARTEDÌ 26 MAGGIO alle ore 20:30. Il Dr. LUCA COMUZZI vi aspetta in questa serata online per parlare di: NANO SHORT: UTILIZZO DI IMPIANTI CORTI PER LA RISOLUZIONE DELLE GRAVI ATROF facebook
La Realtà – Storie che contano: La Realtà – Storie che contanoRegisti: Alex Romanello, Elisabetta Cancelli e Luca BertossiDurata: 117 min Una serata evento dedicata al cinema indipendente d’autore.I registi Alex Romanello, Elisabetta Cancelli e Luca… dlv x.com
Ho bisogno della vostra opinione sul contenuto horror su internet (soprattutto giochi o podcast) reddit
Roma, serata di gala per i corti teatrali vincitori del festival InCortiVenerdì 24 aprile alle ore 21, il Centro Culturale Artemia di Roma ospita la serata di gala dedicata ai corti vincitori della 10ª edizione di InCorti da Artemia, il festival nazionale di corti ... ilmessaggero.it