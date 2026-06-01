In arrivo la serata finale con le premazioni di Corti in Movimento – Scopri la meraviglia della tua città

Da ilpescara.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera si svolge la serata finale delle premiazioni di “Corti in Movimento – Scopri la meraviglia della tua città”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Settimo Senso con il supporto comunale e l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo, è un progetto culturale e audiovisivo. L’evento premia cortometraggi che hanno partecipato alla rassegna, dedicata alla scoperta e alla valorizzazione della propria città. La serata prevede la consegna dei premi ai vincitori.

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Presentata l'iniziativa “Corti in Movimento – scopri la meraviglia della tua città”, progetto culturale e audiovisivo promosso dall’associazione Settimo Senso, con il sostegno della città di Pescara e dell’assessorato agli eventi, e insignito dell’Alto Patrocinio del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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