In arrivo la serata finale con le premazioni di Corti in Movimento – Scopri la meraviglia della tua città

Notizia in breve

Stasera si svolge la serata finale delle premiazioni di “Corti in Movimento – Scopri la meraviglia della tua città”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Settimo Senso con il supporto comunale e l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo, è un progetto culturale e audiovisivo. L’evento premia cortometraggi che hanno partecipato alla rassegna, dedicata alla scoperta e alla valorizzazione della propria città. La serata prevede la consegna dei premi ai vincitori.