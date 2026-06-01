Venti comuni della provincia hanno ottenuto finanziamenti per le feste tradizionali. Complessivamente, sono stati assegnati 330 mila euro, destinati a sagre e rievocazioni. La ripartizione di questi fondi tra i vari eventi non è specificata. La notizia riguarda la distribuzione di risorse pubbliche a sostegno delle manifestazioni culturali locali.

? Domande chiave Quali sono i venti comuni della provincia che hanno ottenuto i fondi?. Come verranno distribuiti i 330 mila euro tra sagre e rievocazioni?. Quali eventi specifici animeranno i borghi tra maggio e novembre?. Perché questi finanziamenti sono fondamentali per il turismo dell'entroterra?.? In Breve Bando Eventi Autentici Liguri 2026 stanzia 330 mila euro totali. Risorse divise tra 250 mila euro regionali e 80 mila ministeriali. Calendario eventi programmato tra i mesi di maggio e novembre 2026. Incremento domande ammesse da 64 nel 2025 a 77 nel 2026. Venti comuni dell’imperiese ottengono fondi per le tradizioni locali: ecco la graduatoria 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperiese: 20 comuni ricevono fondi per le feste tradizionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dodici milioni di euro per salvare la Tuscia dal dissesto idrogeologico: gli otto comuni che ricevono i fondiIl ministero dell’interno ha approvato un finanziamento di 12,4 milioni di euro destinato a otto comuni della Tuscia.