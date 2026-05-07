Dodici milioni di euro per salvare la Tuscia dal dissesto idrogeologico | gli otto comuni che ricevono i fondi

Il ministero dell’interno ha approvato un finanziamento di 12,4 milioni di euro destinato a otto comuni della Tuscia. La somma, stabilita con un decreto di luglio, mira a intervenire sul dissesto idrogeologico della zona. I fondi saranno distribuiti tra i diversi enti locali coinvolti, con l’obiettivo di sostenere interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. La ripartizione delle risorse è ancora da definire nei dettagli.

Importanti risorse statali per la Tuscia. Il ministero dell’interno ha infatti dato il via libera a un finanziamento complessivo di 12,4 milioni di euro, frutto di un decreto dello scorso luglio che ha stabilito i criteri per l'accesso ai contributi. I fondi, che rientrano in un piano.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Due milioni di euro per lottare contro il dissesto idrogeologicoSono iniziati da qualche giorno una serie di interventi sul territorio di Grottazzolina, mirati alla risoluzione di diverse problematiche legate al... Dissesto idrogeologico: il Comune stima interventi per 110 milioni di euro e scrive alla RegioneLa sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile Massimo Ferrante hanno inviato una lettera al... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pininfarina, la perdita si allarga a 6,7 milioni di euro nel 2025. Ricavi +13%; Banca CRS chiude un altro anno da record con l’utile netto 2025 a 15 milioni di euro; D.L. 32/2026 - Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni; Kruso Kapital, prima emissione obbligazionaria da 12 milioni di euro: gli advisor. Senigallia, dodici anni fa l'alluvione. Le voci di quel giorno: Qui non c'è più futuroL'anniversario del 3 maggio 2014, quando il fiume Misa esondò travolgendo case e imprese. Danni per 180 milioni di euro, quattro le vittime. Ancora in corso il processo sulle responsabilità ... rainews.it Maltempo, il Governo delibera lo stato di emergenza: stanziati 10 milioni per la PugliaVia libera in Consiglio dei ministri per la durata di dodici mesi. Lo stanziamento complessivo è di 50 milioni di euro per la dichiarazione di stato di emergenza per Abruzzo, Molise, Puglia e ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bcc Romagnolo, utile di oltre dodici milioni - facebook.com facebook