Imola Sport al centro | è qui la festa

L’edizione numero 25 di ‘Sport al centro’ si è svolta ieri a Imola, con il parco delle Acque Minerali e lo stadio Romeo Galli pieni di pubblico. La città ha mostrato ancora una volta una grande partecipazione, confermando il successo della manifestazione. L’evento ha attirato numerosi spettatori, che hanno riempito le aree dedicate allo sport e alle attività correlate, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Imola, 1 giugno 2026 – Bilancio positivo per l’edizione numero 25 di ‘ Sport al centro ’. La città ha risposto ancora una volta presente ieri, riempiendo il parco delle Acque Minerali e lo stadio Romeo Galli di energia e partecipazione. Per un’intera giornata l’area verde si è trasformata in un grande villaggio dello sport: circa 40 discipline rappresentate, ancora di più le società coinvolte e un flusso continuo di famiglie, bambini e appassionati che hanno potuto provare attività diverse, assistere a dimostrazioni e incontrare da vicino tecnici e atleti. La tradizionale sfilata mattutina da piazza Gramsci, accompagnata dalla banda musicale cittadina fino allo stadio Romeo Galli, ha aperto la manifestazione nel segno della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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