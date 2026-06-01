Un libro recentemente tradotto in Italia analizza come alcune posizioni della cultura progressista abbiano perso slancio. L'autore, Thomas Chatterton Williams, affronta temi come il razzismo e il Covid, evidenziando come alcuni esponenti di sinistra abbiano allentato il sostegno a certe cause. Il testo descrive un cambiamento di atteggiamento tra i rappresentanti della sinistra, che ora si mostrano meno impegnati rispetto a prima su alcuni temi.

Nemmeno il documentario pubblicato su Netflix nell’agosto del 2025 riesce a raccontare tutta la verità. Confonde le carte, insinua dubbi. Fa venire il sospetto che la storia raccontata da Jussie Smollett nel gennaio del 2019 possa essere vera. E il bello è che c’è ancora gente convinta che lo sia, tra quelli che la ricordano. Per i più, almeno dalle nostre parti, quella vicenda è al massimo l’eco di uno sbiadito ricordo. Eppure è l’emblema (uno dei tanti, ma anche uno dei più efficaci) del livello a cui è giunto il dibattito politico e culturale nel mondo occidentale. Si può sostenere che dica praticamente tutto dell’uso che facciamo della libertà di pensiero e di parola. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il woke è morto. Dal razzismo al Covid, a sinistra c’è chi non canta più nel coro

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